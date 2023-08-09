В "Аптекарском огороде" в Москве пройдет ежегодная выставка гладиолусов

Экспозиция будет работать 17-19 августа

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Цветоводы ответят на вопросы посетителей ежегодной выставки гладиолусов, которая состоится 17-19 августа в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" на проспекте Мира в Москве. Посетителям предлагается заказ посадочного материала, сообщили в пресс-службе сада.

"Московский клуб гладиолусоводов представит сорта и гибриды гладиолусов как отечественной, так и зарубежной селекции, в том числе и новинки. Все цветы выращены членами клуба в условиях Подмосковья и ближайших регионов. Посетители смогут полюбоваться разнообразием оттенков - белыми, черными, зелеными, голубыми, каштановыми, коричневыми гладиолусами. Наряду с традиционными белыми, розовыми, красными посетители также смогут оценить по достоинству гладиолусы с переливами, каймой, ярким контрастным пятном, а также многоцветные", - значится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ботсада, по величине соцветий и размеру цветка можно будет увидеть миниатюрные и гигантские растения. "Посетители будут приятно удивлены появлению гладиолусов с оригинальной и экзотической формой цветка, редким сочетанием оттенков, гофрированных, супергофрированных, а также с бахромой по краю лепестков", - добавили в "Аптекарском огороде".

Сад открыт ежедневно с 10:00 до 21:00 на проспекте Мира, 26/1. Бесплатно для многодетных семей и дошкольников.