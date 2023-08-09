Как сообщил адвокат Никита Чекман, "весь административный аппарат был задействован для того, чтобы лишить монастырь право вести религиозную деятельность"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) подаст апелляцию на решение суда о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил в Telegram-канале адвокат Никита Чекман.

"Будут использованы все национальные и международные способы защиты, чтобы отстоять Киево-Печерскую лавру, а пока ожидаем полного текста судебного решения и готовимся к апелляции", - написал он.

По его словам, решение суда было ожидаемым, так как "весь административный аппарат был задействован для того, чтобы лишить монастырь право вести религиозную деятельность". При этом, по словам Чекмана, никаких прямых доказательств и подтверждений нарушения договора монастырем со стороны властей предоставлено не было.

Сегодня Киевский суд признал законным расторжение с УПЦ договора аренды Киево-Печерской лавры. В марте 2023 года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра", на территории которого расположен монастырь, в одностороннем порядке разорвал договор и потребовал от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд. Еще до вынесения решения Министерство культуры Украины направило в УПЦ письмо с требованием к монахам освободить корпуса лавры.