9 августа, 13:44

Около 400 детей из ДНР отдохнули на Черном море при поддержке Подмосковья

Отдых был организован в лагере "Прометей" с пятиразовым питанием, спортивными и развлекательными мероприятиями

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Московской области организовали отдых на Черноморском побережье для порядка 400 детей из Донецкой Народной Республики (ДНР). Сейчас ребят доставляют домой после трех недель в детском лагере, сообщила ТАСС министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

"Порядка 400 ребят из Донецкой Народной Республики провели три насыщенные недели на берегу Черного моря, сейчас их централизованно доставляют до дома автобусами и поездом", - сказала она.

Как уточнили в Министерстве социального развития Московской области, летний оздоровительный заезд в детском лагере в Крыму стартовал 20 июля и завершился 9 августа. Отдых детей был организован в лагере "Прометей" с пятиразовым питанием, спортивными и развлекательными мероприятиями.

"С ребятами работали опытные педагоги, а также вожатые. Большое внимание уделили распорядку дня, физической активности и рациону питания", - отметили в министерстве. 

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