Польские ученые рекомендовали делать 4 тыс. шагов в день для укрепления здоровья

Исследователи из Медицинского университета в Лодзи отметили, что чем больше человек ходит, тем сильнее снижается риск его смерти от какого-либо заболевания

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Ученые из Медицинского университета в Лодзи пришли к выводу, что 4 тыс. шагов в день достаточно для снижения риска летального исхода любых заболеваний. Их заключение было опубликовано в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

По их данным, всего 3 967 шагов в день достаточно, чтобы снизить риск смерти от любого заболевания. Для снижения вероятности летального исхода от сердечно-сосудистого заболевания можно и вовсе обойтись 2 337 шагами в день, указали ученые. Эксперты при этом добавили, что чем больше человек ходит, тем сильнее снижается риск его смерти от какого-либо заболевания.

Соответствующие выводы базируются на анализе данных 226 тыс. человек, сказано в научной публикации. За ними наблюдали в среднем в течение семи лет. Средний возраст лиц, принявших участие в исследовании, составляет 64 года. Женщины и мужчины были представлены примерно в равном соотношении.

Телеканал Sky News отметил, что заключение польских ученых может быть положительно встречено теми людьми, которые ранее считали важным совершать не менее 10 тыс. шагов в день для поддержания здоровья.