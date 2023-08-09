В Прибайкалье намерены построить перехватывающие парковки у паромной переправы на Ольхон

Реализовать проект намерены в 2026 году

ИРКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Перехватывающие парковки для размещения автомобилей, ожидающих заезда на паромы, построят в районе переправы на остров Ольхон, чтобы упорядочить очередь, которая в высокий сезон достигает 200 машин. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии.

"Это вопрос не первого дня. Мы к нему должны фундаментально подойти. Две перехватывающие парковки: со стороны острова и со стороны материка. До 500 машиномест с организованным сервисом и электронной очередью", - сказал глава региона.

В 2024 году, пока земельный участок оформляют, планируется организовать временные перехватывающие парковки, постоянные должны появиться в 2025-2026 году. "Первая задача, которую мы ставим перед проектировщиками, это сделать перехватывающую парковку, которая бы стала местом накопления очереди. И очередь по большому счету будет находиться санкционированно в одном месте, где должны быть созданы условия сервиса. И это должен быть сервис с возможностью оставить свой личный автомобиль, чтобы переехать на паром уже на общественном транспорте", - сообщил во время прямой линии министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Земельные участки для парковок уже определили по обеим сторонам паромной переправы. Лобанов добавил, что также стоит задача увеличить пропускную способность переправы. Для этого планируется построить новый паром, формируется техническое задание на его проектирование и строительство.

Ольхон - самый большой и единственный населенный остров на Байкале, там проживают более 1 тыс. человек. Байкал входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды. Туризм на Байкале является круглогодичным. Летом остров с материком связывает паромная переправа, которая в высокий сезон затрудняет пропуск туристов, ожидание своей очереди на паром может достигать четырех часов. В феврале-марте между Ольхоном и материком работает ледовая переправа, в период неокрепшего льда курсируют суда на воздушной подушке.