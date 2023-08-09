Главу Удмуртии и губернатора Прикамья наградили орденом Дружбы

Награды вручили за вклад в социально-экономическое развитие регионов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин награждены орденом Дружбы за вклад в социально-экономическое развитие регионов. Соответствующий указ подписан в среду президентом РФ Владимиром Путиным и размещен на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации наградить орденом Дружбы Бречалова Александра Владимировича - главу Удмуртской Республики, Махонина Дмитрия Николаевича - губернатора Пермского края", - говорится в указе.

Александр Бречалов родился 18 ноября 1973 году в поселке Тлюстенхабль Адыгейской автономной области (ныне Республика Адыгея). С 2017 года он является главой Удмуртской Республики, до этого в 2015 году Бречалов вошел в состав Совета при президенте РФ по противодействию коррупции, а в 2016 году стал членом Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, а также общественной комиссии при президенте РФ по определению кандидатур на присуждение государственных премий за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Глава Удмуртии также награжден почетной грамотой президента РФ (2014 год), имеет благодарности президента (2013 год) и Правительства РФ (2012 год).

Дмитрий Махонин родился 18 октября 1982 году в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области (ныне Пермский край). С 2020 года он является губернатором Пермского края. До этого, с января 2013 года, жил в Москве и работал начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса (ныне управление регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности) ФАС России. Махонин - Государственный советник РФ I класса (2016 год), также он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015 год), имеет благодарность президента РФ (2015 год).