Депутаты Заксобрания Петербурга планируют пересесть на седаны местного производства

Выпуск этих автомобилей в городе запланировали на 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга планируют пересесть на отечественные седаны, которые с 2024 года начнут производить в городе. Об этом сообщил спикер петербургского парламента Александр Бельский в Telegram-канале.

Бельский отметил, что поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. "Страна наращивает темпы развития автопрома, качество наших машин отвечает всем современным требованиям (взять хотя бы презентованную на ПМЭФ "Ладу"), поэтому не вижу никаких препятствий для обновления автопарка. Мы в Заксобрании этот тренд поддерживаем. В следующем году на петербургском заводе должно стартовать производство седанов, на которые и планируют пересесть наши депутаты", - написал он.

Ранее сообщалось, что "Автоваз" перезапустил производство на петербургской площадке 17 июня. Первой моделью стал кроссовер Lada Х-Cross 5. В течение двух лет компания выпустит еще две новые модели.

Президент на встрече 3 августа с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. В Минпромторге отметили, что российские автопроизводители смогут удовлетворить потребность в автомобилях для госструктур.