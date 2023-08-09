Более 90% теплосетей в Москве подготовили к отопительному сезону

Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с графиком и будут завершены к 1 сентября

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 90% тепловых сетей. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"С начала проведения летних профилактических работ подготовили к отопительному сезону свыше 90% магистральных и разводящих тепловых сетей. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - к 1 сентября", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра напомнил, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на тепловых сетях проводятся гидравлические и температурные испытания. Они стартуют в полном объеме после завершения отопительного сезона, именно на время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения.

"Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. В общей сложности сотрудники ПАО "МОЭК" проведут испытания на более чем 17 тыс. км магистральных и разводящих тепловых сетей, которые обеспечивают теплоснабжение более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов", - добавил он.

Бирюков подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.