В Архангельской области открылись два турнира по профмастерству в лесной отрасли

В чемпионате "Лесоруб XXI века" участвуют 32 команды из Архангельской, Вологодской, Нижегородской, Ленинградской, Свердловской областей и Карелии

АРХАНГЕЛЬСК, 9 августа. /ТАСС/. Два профессиональных состязания среди специалистов лесопромышленного комплекса открылись в Устьянском округе и городе Вельске Архангельской области. Как рассказали ТАСС в оргкомитете соревнований, на чемпионат России "Лесоруб XXI века" заявились 142 участника, а на турнир "ПрофТехЛес", который проводится впервые, - более 200.

"В этом году в чемпионате "Лесоруб XXI века" участвуют 142 человека, 32 команды из Архангельской, Вологодской, Нижегородской, Ленинградской, Свердловской областей и Карелии, - уточнили в оргкомитете. - И в этом году у нас впервые проходит всероссийский чемпионат профессионального мастерства в сфере лесопромышленного комплекса "ПрофТехЛес", в котором участвуют более 200 студентов вузов и колледжей".

"Лесоруб XXI века" - состязания лесорубов на высокотехнологичных машинах, предназначенных для заготовки леса. К ним относятся харвестер - лесозаготовительный комбайн, форвардер - самоходная машина для сбора, сортировки и доставки леса от места заготовки до склада или дороги, и гидроманипулятор - машина для погрузо-разгрузочных работ, а также экскаваторы и бульдозеры.

Призовой фонд чемпионата в этом году составляет 6 млн рублей. Организаторы состязаний ожидают более 7 тысяч гостей. Открылась выставка лесных и дорожных машин, где представлено более 100 брендов лесной и дорожной техники и сопутствующего оборудования. В рамках деловой программы чемпионата пройдет семинар по проблемам ведения лесного хозяйства, модератором которого выступит Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства. В Малиновке на круглом столе состоится обсуждение вопросов промышленного деревянного домостроения, пройдет заседание лесного совета при губернаторе региона.

В чемпионате "ПрофТехЛес" возраст участников от 16 до 24 лет, они соревнуются по десяти направлениям: управление форвардером, харвестером, гидроманипулятором, экскаватором, эксплуатация сельскохозяйственных машин, лесная таксация, обслуживание грузовой техники, кузовной ремонт, геопространственные технологии, ландшафтный дизайн. Участники приехали из Вологодской, Кировской, Ленинградской, Новгородской, Новосибирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республик Коми и Карелия, Красноярского края и Санкт-Петербурга. Оба чемпионата завершатся 12 августа.