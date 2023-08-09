Чиновник в Севастополе ушел в отставку после размещения закупки автомобиля за 12 млн руб.

Губернатор города назвал такую закупку недопустимой и призвал чиновников адекватно оценивать текущую обстановку в стране

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Руководитель ГАУ "Государственная экспертиза г. Севастополя" Денис Жданов ушел в отставку по собственному желанию после размещения закупки французского автомобиля за 12 млн рублей для нужд государственной экспертизы города, сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Руководитель севастопольской экспертизы [Денис Жданов] ушел в отставку по собственному желанию. <...> Те, кто готовил для него эти решения, соответственно, последуют за ним. Надеюсь, что это будет адекватный урок для всех остальных севастопольских чиновников", - сказал он.

Губернатор также призвал чиновников адекватно оценивать текущую обстановку в стране. "У нас сейчас огромные потребности бюджета в стране на специальную военную операцию. Неделю как обсуждается проблематика поддержки отечественного автомобилестроения. Понятно, что без автотранспорта работать невозможно, но [эта закупка] для меня недопустима и непозволительна в настоящее время", - сообщил Развожаев.

По данным единой информационной системы закупок, госэкспертиза Севастополя 7 августа разместила закупку на лизинг автомобиля Citroеn SpaceTourer/Business Lounge XL CKD 2.0TD AT с обивкой сидений черной кожей с начальной ценой в 12,7 млн рублей на срок в 5 лет. Закупка позднее была отменена, а губернатор Севастополя заявил, что чиновник, организовавший госзакупку премиального французского автомобиля, будет уволен.