Украинская прокуратура хочет увеличить срок тюремного заключения митрополита УПЦ Ионафана

Начальник отдела надзора за соблюдением закона областной прокуратуры Константин Гоздуп сообщил, что она попросила суд "наказать Елецких на шесть лет"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Винницкая областная прокуратура обжалует приговор, согласно которому митрополита Тульчинского и Брацлавского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафана (Елецких) осудили на пять лет лишения свободы, так как считает необходимым ужесточение наказания. Об этом сообщил начальник отдела надзора за соблюдением закона областной прокуратуры Константин Гоздуп.

"Мы просили суд наказать Елецких на шесть лет, суд приговорил к пяти. Для нас этот год важен", - приводит его слова украинское издание "Бабель".

7 августа Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Ионафан приговорен к пяти годам тюремного заключения. По версии обвинения, он распространял среди прихожан пропагандистские листовки, в которых призывал к захвату власти и изменению границ Украины. Адвокаты осужденного настаивают, что листовки были подброшены во время обыска сотрудниками спецслужбы. В юридическом отделе УПЦ назвали этот вердикт незаконным и планируют его обжаловать.

СБУ с февраля прошлого года возбудила 65 уголовных дел в отношении священнослужителей канонической УПЦ, суды за это время вынесли 15 обвинительных приговоров. Кроме того, 19 священников, которых обвинили в наличии гражданства России, лишили украинского гражданства. Уголовному преследованию по обвинению в "разжигании религиозной вражды" были, в частности, подвергнуты наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, митрополит Черкасский Феодосий, а также митрополит Васильковский Иоасаф.