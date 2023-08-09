СМИ: большинство голландских университетов отменяют скидки на учебу для украинцев

По информации NOS, со следующего учебного года украинские студенты должны будут платить полную сумму, которая на тысячи евро выше

ГААГА, 9 августа. /ТАСС/. Более половины университетов Нидерландов отменяют скидки на получение образования для новых украинских студентов. Об этом сообщил телеканал NOS, опираясь на собственное исследование.

"Со следующего учебного года студенты должны будут платить полную сумму, которая на тысячи евро выше", - отметил телеканал.

В 2022 году университеты и колледжи совместно решили предоставить украинским беженцам скидку на плату за образование. Обычно плата для студентов из-за пределов Европейской экономической зоны составляет €8-15 тыс. в год. Однако для граждан Украины она была снижена до чуть более €2,2 тыс., которую обычно платят голландские студенты и студенты из других европейский стран.

Новые условия не будут распространяться на тех 540 студентов, которые начали обучение в 2022 году. Сколько украинских студентов планируют начать обучение в Нидерландах в этом году, пока остается неизвестным.

По данным NOS, образовательные учреждения надеялись, что разницу покроет правительство, однако власти отказались это делать.

Маастрихтский университет - один из пяти университетов, который продолжит взимать плату по более низкой ставке. "Ситуация для абитуриентов из Украины принципиально не отличается от прошлогодней, - отметили в образовательном учреждении. - Поэтому мы считаем, что они должны иметь возможность получать образование на тех же условиях, что и украинские студенты, которые зарегистрировались в прошлом году". В свою очередь Тилбургский университет вместе с семью другими вузами применит более высокую ставку. Его представители отметили, что университет не хочет делать различий между студентами из разных кризисных зон.