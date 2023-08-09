Мосприрода подготовила для посетителей МУФ-2023 выставку транспорта и более 20 мероприятий

Во время работы Московского урбанистического форума все желающие смогут изучить три интерактивных выставочных стенда Мосприроды: "Библиотека растений", "Цифровой лес" и "Как звучат птицы города"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. ГПБУ "Мосприрода" подготовило на территории олимпийского комплекса "Лужники" в рамках направления "Экология" Московского урбанистического форума (МУФ-2023) более 20 эколого-просветительских мастер-классов и лекций, концертные программы, выставку транспорта, где будут представлены снегоболотоход и электромобиль, сообщила пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Во время работы Московского урбанистического форума все желающие смогут изучить три интерактивных выставочных стенда Мосприроды: "Библиотека растений", "Цифровой лес" и "Как звучат птицы города". До 10 сентября специалисты Мосприроды также приглашают посетителей принять участие в увлекательных мастер-классах, послушать познавательные лекции, посмотреть выставку транспорта", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в целях популяризации экознаний среди москвичей и гостей столицы Мосприрода подготовила программу, посвященную трем Спасам: более 10 лекций, на которых расскажут об особо охраняемых природных территориях Москвы, их флоре и фауне, а специалисты проведут порядка 10 разнообразных мастер-классов, где каждый создаст для себя тематический сувенир. Так, 15 августа в честь дня Медового Спаса экологи расскажут об истории развития пчеловодства, пройдет фотовыставка "Из истории Измайловской опытной пасеки" (будут экспонироваться фотографии исторического музея пчелы, царских ульев-колод, опытной пасеки и ее выдающихся деятелей). 19 августа, в Яблочный Спас, состоится мастер-класс "Яблочный оберег", где для детей пройдет игра "Шашки с яблоками" (игроки смогут сразиться шашками-яблоками разных цветов). 29 августа, в день Орехового Спаса, экологи прочтут лекции о самых распространенных заблуждениях и типичных ошибках в определении растений и животных, об изготовлении поделок из скорлупы грецких орехов, о видовом многообразии земноводных и пресмыкающихся, встречающихся и на территории Москвы.