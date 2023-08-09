"Движение первых" запустило конкурс для желающих стать вожатыми

В нем смогут принять участие представители детских и молодежных организаций в возрасте от 18 до 35 лет

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" объявило конкурс "Вожатый первых" для представителей детских и молодежных организаций в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом сообщили в пресс-службе РДДМ.

"Роль вожатого занимает особое место в сообществе "Движения первых", что требует от кандидатов высокого профессионализма и компетенций работы с детским коллективом в особой педагогической позиции. Наставником и вожатым "первых" может быть не каждый педагог, и потому строгий отбор должен выявить тех, кто хорошо понимает особенности работы в детской организации и умеет создавать для детей необходимую среду для их самореализации", - отметила первый заместитель председателя правления РДДМ Наталия Мандрова.

Финалисты пройдут обучение в московском вузе и войдут в кадровый резерв вожатых движения. Всего предусмотрено 3 тыс. мест. Отбор пройдет в четыре этапа, после чего эксперты рассмотрят поданные заявки. Результаты отбора будут опубликованы на сайте будьвдвижении.рф 15 сентября.

Финальный этап пройдет с 15 сентября по 15 декабря. Будущие вожатые пройдут дистанционное обучение в Московском педагогическом государственном университете по программе "Вожатый "Движения первых" с присвоением квалификации "Вожатый", а также смогут пройти повышение квалификации.