Около 90 млн пассажиров перевезли по МЦК за семь месяцев

Это почти 10% от общего числа пассажиров, которые воспользовались МЦК за семь лет

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Поезда Московского центрального кольца (МЦК) за семь месяцев текущего года перевезли почти 10% от общего числа пассажиров, которые воспользовались ими за семь лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В январе - июле 2023 года по МЦК перевезено около 90 млн пассажиров, что на 0,8% больше, чем за такой же период 2022 года. Самыми популярными были станции: Нижегородская, которой воспользовались 7,1 млн человек, Площадь Гагарина - 6,5 млн и Ростокино - 6,1 млн человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с начала эксплуатации в сентябре 2016 года по кольцу совершили поездки более 930 млн человек.