Почти две трети опрошенных москвичей знают о проведении выборов мэра города в сентябре

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что 72% опрошенных собираются принять в них участие

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Свыше половины опрошенных москвичей (65%) знают о проведении выборов мэра столицы в сентябре. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Больше половины опрошенных москвичей знают, что в сентябре пройдут выборы мэра Москвы. 72% собираются принять в них участие. <…> Опрос провела одна из исследовательских групп для комплексной оценки социально-политической ситуации в городе. Такие опросы необходимы, в первую очередь, для анализа электоральных настроений москвичей", - написал Шапошников.

Как следует из диаграммы, опубликованной в его Telegram-канале, 65% москвичей осведомлены о выборах.

По словам Шапошникова, опросы в любой избирательной кампании - это важнейший маркер, позволяющий ее правильно выстраивать.

"Многие годы на выборах любого уровня мы боремся за повышение явки. И уже достигли внушительных результатов, благодаря, к примеру, дистанционному электронному голосованию. Вовлеченность москвичей говорит о том, насколько горожанам небезразлично то, что происходит в городе. А открытые, прозрачные выборы возможны именно благодаря высокой явке", - заключил спикер Мосгордумы.

О выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на Единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.