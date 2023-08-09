В Петровском районе Донецка сотрудники МЧС спасли двух человек из-под обломков дома

Они были госпитализированы в учреждение здравоохранения сообщили в ведомстве

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС ДНР спасли двух человек, которые оказались под обломками дома в Петровском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Петровском районе Донецка в результате попадания украинского снаряда в двухэтажный дом погибли пожилая женщина и маленькая девочка. Также сообщалось, что два человека получили ранения.

"В Петровском районе Донецка сотрудники МЧС спасли двух человек в результате обстрела. Спасатели деблокировали женщину, оказавшуюся под завалом, и по пожарной лестнице спустили пострадавшего мужчину. Они были госпитализированы в учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также из-под завалов было извлечено тело погибшей женщины. На этом поисково-спасательные работы на месте были завершены.