В Армении потребовали возбудить дело против основателя группы Little Big Прусикина

Адвокат Ара Зограбян отметил, что он распространяет материалы, направленные на пропаганду религиозной ненависти и нетерпимости

ЕРЕВАН, 9 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. граждан Армении подписали обращение в Генпрокуратуру республики с требованием возбудить уголовное дело в отношении основателя группы Little Big Ильи Прусикина (признан в РФ иноагентом) и запретить проведение 12 августа в Ереване его концерта. Об этом сообщил адвокат Ара Зограбян.

"Певец Илья Прусикин несколько месяцев назад осквернил христианский крест, использовав его как скейтборд и переодевшись священником в Рождество. Тем самым он высмеивал христианские ценности и оскорблял религиозные чувства христиан. За один день заявление о преступлении подписали 1 257 соотечественников. Оно было официально отправлено в Генпрокуратуру с требованием возбудить дело", - написал он на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Зограбян считает, что Прусикин распространяет материалы, направленные на пропаганду религиозной ненависти и нетерпимости. Он также выразил надежду, что организаторы отменят концерт в Ереване.

В январе Минюст РФ внес Прусикина в реестр иноагентов. На сайте ведомства уточняется, что он получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти.