Перевозки пассажиров на МЖД выросли на 4,5% за семь месяцев

В январе - июле 2023 года на инфраструктуре Московской железной дороги перевезли 427,5 млн пассажиров

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Перевозки пассажиров на Московской железной дороге (МЖД) за семь месяцев 2023 года выросли на 4,5%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"По оперативным данным, в январе - июле 2023 года на инфраструктуре Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" - перевезено 427,5 млн пассажиров, что на 4,5% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, из них в пригородном сообщении отправлено 411,9 млн человек (плюс 4,3%), в дальнем следовании - 15,6 млн человек (плюс 11,1%)", - значится в сообщении.

Также отмечается, что пассажирооборот с начала года увеличился на 7,7% к уровню прошлого года и составил 18,8 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении - 10,5 млрд пасс-км (плюс 3,4%), в дальнем следовании - 8,3 млрд пасс-км (плюс 13,6%).