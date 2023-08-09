Сын Игоря Ясуловича опроверг информацию о переводе актера в реанимацию

Алексей Ясулович сообщил, что народный артист РФ продолжает проходить лечение в клинике в обычной палате

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Народный артист РФ Игорь Ясулович, сыгравший во многих фильмах, в том числе в "Бриллиантовой руке" и "12 стульях", продолжает проходить лечение в клинике в обычной палате, его не переводили в реанимацию. Об этом сообщил ТАСС сын артиста кинорежиссер Алексей Ясулович.

Ранее в Telegram-канале Mash сообщили, что якобы состояние артиста "вновь ухудшилось, его перевели обратно в реанимацию".

81-летний актер попал в одну из московских клиник в середине июля. "Все в порядке. Он в обычной палате, - сказал собеседник агентства. - Держим кулаки, все, правда, лучше".

В 1962 году Ясулович окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова), в 1974 году - режиссерский факультет того же вуза. Ясулович дебютировал в кинематографе, исполнив роль физика в драме Михаила Ромма "Девять дней одного года".

К числу наиболее известных ролей актера относятся Виктор Николаевич в комедии "Бриллиантовая рука", инженер Щукин в фильме "12 стульев", а также роли в картинах "По законам военного времени", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!", "Через тернии к звездам", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок" и многим другим. Кроме того, он известен как актер дубляжа.

C 1994 года - актер Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). Является художественным руководителем актерского факультета ВГИКа, также преподает в ГИТИСе.