Троице-Сергиева лавра сообщила о готовности дать МЧС доступ в свои жилые корпуса

Монастырь также помогает обеспечивать водой и едой спасателей, пожарных и медиков на месте взрыва в Сергиевом Посаде, сообщил Московский патриархат

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Свято-Троицкая Сергиева лавра помогает обеспечивать водой и едой спасателей, пожарных и медиков на месте взрыва в Сергиевом Посаде Московской области. Также монастырь готов предоставить по запросу МЧС жилые корпуса благотворительного паломнического дома, сообщается на сайте Московского патриархата.

"В Свято-Троицкой Сергиевой лавре и на приходах Сергиево-Посадской епархии молятся о пострадавших, в лавре и на ее подворьях совершают молебны о здравии. Троице-Сергиева лавра оказывает помощь спасателям, пожарным и медикам на месте происшествия, обеспечивая их водой и едой", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на пресс-службу Сергиево-Посадской епархии отмечается, что в монастыре открыты и доступны жилые корпуса благотворительного паломнического дома. В случае необходимости комнаты будут предоставлены по запросу МЧС.

В РПЦ добавили, что при первой возможности священники местных храмов навестят в больницах всех обратившихся за медицинской помощью.