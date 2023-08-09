В Нижегородской области появятся еще два образовательных кластера

Они будут направлены на развитие химической промышленности и радиоэлектроники

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Количество образовательных кластеров, которые создаются по программе "Профессионалитет" в Нижегородской области, увеличится до девяти. Два новых будут направлены на развитие химической промышленности и радиоэлектроники, сообщает пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"Еще два новых образовательно-производственных кластера - химический и радиоэлектронный - откроются в Дзержинске и Нижнем Новгороде в рамках федеральной программы "Профессионалитет". Восьмой по счету кластер, направленный на развитие химической промышленности, будет создан на базе Дзержинского химического техникума имени Красной армии. Девятый кластер, призванный развивать отрасль радиоэлектроники, - на базе Нижегородского радиотехнического колледжа", - говорится в сообщении.

По словам Никитина, у новых центров будет по девять промышленных партнеров. В каждом кластере создадут все необходимое, чтобы подготовить студентов к карьере на предприятиях региона. Так, например, в Дзержинске планируется создать 8 новых лабораторий.

Никитин отметил, что задачу по расширению проекта "Профессионалитет" поставил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. "Это жизненно важно для таких промышленных регионов, как Нижегородская область. Популярность подобного образования растет, поэтому нам нужно создать все возможности для качественного обучения молодых специалистов", - приводятся в сообщении слова главы региона.

На создание каждого кластера выделят 100 млн рублей из федерального бюджета, рассказал и. о. министра образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков. Проекты также предусматривают софинансирование со стороны регионального бюджета и нижегородского бизнеса.

"Развитие кластеров среднего профессионального образования - это дорога с двухсторонним движением: колледжи подстраивают свою образовательную программу под задачи предприятий, а предприятия помогают колледжам подготовить специалистов и обеспечить их достойными рабочими местами. Нижегородская область - один из регионов - лидеров по количеству таких кластеров", - цитирует Пучкова пресс-служба.