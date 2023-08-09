В Петербурге появилась первая видеокамера на выделенных трамвайных путях

Она позволит фиксировать четыре вида нарушений в атематическом режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Первая видеокамера на выделенных трамвайных путях начала работать в Петербурге, она позволит фиксировать четыре вида нарушений в атематическом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"В Петербурге заработала первая видеокамера на выделенных трамвайных путях. На пересечении Политехнической улицы с улицей Гидротехников установлена камера Городского мониторингового центра для фиксации нарушений на выделенных трамвайных путях. На этом участке проходит трамвайный маршрут № 55, включенный в перечень 15 скоростных линий, которые будут организованы в ходе реализации программы развития подведомственного комитету по транспорту ГУП "Горэлектротранса". Поэтому трасса 55-го трамвая выбрана в качестве приоритетной для установки видеокамер", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что теперь пересечение дорожной разметки 1.2. и заезд на выделенные трамвайные пути на данном участке будет автоматически фиксироваться, а к нарушителям применяться административное наказание, размер штрафа составит 1,5 тысячи рублей.

Всего камера фиксирует четыре вида нарушений: нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии и движение по выделенной полосе для трамвая в нарушение дорожных знаков и разметки.

Фотоматериалы в режиме реального времени направляются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В рамках реализации программы развития ГУП "Горэлектротранса до конца 2028 году предусмотрено ускорение 15 магистральных трамвайных маршрутов: №№ 6, 18, 27, 36, 47, 52, 55, 60, 100, 7, 9, 23, 25, 49, 58. Для этого проводятся мероприятия по модернизации и дооснащению светофорных объектов, обособлению трамвайных путей, изменению организации дорожного движения, оптимизации остановочных пунктов, установке камер фиксирования правонарушений. Цель - обеспечение приоритетного проезда общественного транспорта.