Патриарх Кирилл обратился к религиозным лидерам в связи с приговором митрополиту Ионафану

Митрополита канонической Украинской православной церкви Ионафана ранее приговорили к пяти годам тюрьмы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам в связи с вынесением обвинительного приговора в отношении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. Он призвал их обратить внимание на политику властей Украины, направленную на уничтожение Украинской православной церкви, сообщается на сайте Московского патриархата.

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям Поместных православных церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций с посланиями, в которых сообщил о преследовании митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана", - говорится в сообщении.

Уточняется, что глава РПЦ направил послания Папе Римскому Франциску, Патриарху Коптской Церкви Тавадросу II, Главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи.

Патриарх в своем обращении указал, что Винницкий городской суд 7 августа вынес приговор в отношении "пожилого и тяжело больного" митрополита Ионафана. По мнению главы РПЦ, "этому беззаконному решению предшествовали многочисленные попытки оказать давление на владыку Ионафана, который несмотря ни на что оставался верен своей Церкви и собратьям по вере Христовой".

Он также призвал правозащитные организации, религиозных и политических лидеров "обратить внимание на целенаправленную политику украинских властей, направленную на уничтожение Украинской православной церкви".

Как ранее сообщила Служба безопасности Украины, митрополит канонической Украинской православной церкви Ионафан (Елецких) был приговорен к пяти годам тюрьмы. Его осудили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: "за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины".