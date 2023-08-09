Умер музыкант Сиксто Родригес

Ему был 81 год

ТАСС, 9 августа. Американский музыкант и герой документального фильма "В поисках Сахарного Человека" (2012) Сиксто Родригес умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте музыканта.

"С глубокой печалью мы, Sugarman.org, сообщаем, что Сиксто Диас Родригес умер сегодня [9 августа]", - говорится в сообщении.

Сиксто Родригес начал свою карьеру в 1967 году в США, но приобрел популярность в ЮАР в 1970-х годах.

Популярности исполнителю добавила кинолента о его творчестве "В поисках Сахарного Человека", которая вышла на экраны в 2012-м и впоследствии получила премию "Оскар" как лучший документальный фильм. Лента, снятая Маликом Бенджеллулем, повествует о попытках двух южноафриканских поклонников найти исчезнувшего рок-певца Родригеса.