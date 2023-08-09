В Заполярье сняли карантинный пост в одном из очагов птичьего гриппа

Во втором эпизоотическом очаге на озере Секретарском проводится дезинфекция, по-прежнему функционирует карантинный пост

МУРМАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Карантинный пост в губе Ура - на одном из двух очагов распространения птичьего гриппа в Мурманской области, где в июле впервые ввели карантин по этому заболеванию, сняли после завершения дезинфекции и отсутствия новых погибших сизых чаек. У других птиц грипп не выявлен, а случаи заражения отсутствуют, сообщили ТАСС в региональном комитете по ветеринарии.

"В связи с отсутствием погибших птиц в губе Ура и проведением заключительной дезинфекции в эпизоотическом очаге снят контрольно-пропускной пост. Всего в губе Ура в очаге собрано 556 тушек сизой чайки, все птицы уничтожены в крематорной установке. Ведется регулярный мониторинг ситуации", - сказал собеседник агентства, отметив, что у других видов птиц грипп не выявлен, а случаи заражения людей отсутствуют.

В комитете добавили, что во втором эпизоотическом очаге на озере Секретарском проводится дезинфекция, по-прежнему функционирует карантинный пост с круглосуточным дежурством ветеринаров. "По состоянию на 9 августа погибли и уничтожены в крематорной установке 1 012 тушек сизой чайки. За последние 10 дней идет тенденция к снижению заболевания", - сказал представитель комитета.

В июле в Мурманской области впервые ввели карантин по птичьему гриппу после выявления болезни у сизых чаек. Очаги заболевания зафиксировали на береговой линии губы Ура Баренцева моря и в устье реки Уры, а также на озере Секретарском недалеко от популярного среди туристов старинного села Териберка. Всего установлено около 1,5 тыс. зараженных сизых чаек, однако сказать точно, сколько птиц болеет, невозможно, так как очаги находятся в труднодоступных местах, где нет присутствия человека.

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание птиц, которое может передаваться человеку.