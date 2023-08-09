На берегу Финского залива в Петербурге обнаружили нелегальный ресторанный комплекс

Принято решение о сносе самостроя, собственника обяжут возместить затраты бюджету

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Незаконно возведенный трехэтажный ресторанный комплекс обнаружили в Курортном районе Санкт-Петербурга, в поселке Репино. Общая площадь незаконных построек составляет 3 тыс. квадратных метров, принято решение о сносе самостроя, собственник будет обязан возместить затраты бюджету, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации Петербурга.

"Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) совместно с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) приступили к сносу трехэтажного здания ресторана, расположенного на Приморском шоссе в поселке Репино. <…> Общая площадь территории, освобождаемая от незаконно размещенного ресторанного комплекса, составляет более 3 тыс. кв. м", - рассказали в пресс-службе.

Изначально городская администрация предоставила предпринимателю право на аренду территории в Репино и возведение там небольшого ресторана без возможности возведения капитальных строений. Срок аренды истек еще в 2018 году, однако, территория не только не была освобождена, но и застроена капитальным ресторанным комплексом.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга обратился с иском в Арбитражный суд. Там комплекс был признан самостроем, а собственнику было предписано снести трехэтажный комплекс за свой счет. Однако, собственник не предпринял никаких действий, и снос решили проводить за счет бюджета со взысканием расходов с предпринимателя.

Параллельно в городе начали работы по сносу незаконно возведенного трехэтажного торгового комплекса в Приморском районе Санкт-Петербурга. Решение о сносе было принято еще в январе этого года, работы были начаты, однако, затем приостановлены судом. По результатам разбирательства обеспечительные меры были сняты и демонтаж начался уже сегодня, отметили в пресс-службе городской администрации.