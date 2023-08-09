СМИ: Эстония утилизировала более 870 тыс. доз вакцины от коронавируса стоимостью €16 млн

По информации ERR, у них истек срок годности

ВИЛЬНЮС, 9 августа. /ТАСС/. Эстония была вынуждена утилизировать более 870 тыс. доз вакцины от коронавируса с истекшим сроком годности стоимостью свыше €16 млн. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

"По состоянию на 7 августа пришлось списать 871,8 тыс. доз вакцины от COVID-19 с истекшим сроком применения. Стоимость подлежащего утилизации препарата превысила €16 млн", - говорится в сообщении.

Списание и уничтожение негодной вакцины продолжатся. Как отметил портал, на складах хранится еще 584,5 тыс. просроченных доз. Общая стоимость подлежащей утилизации вакцины составит не менее €20 млн.