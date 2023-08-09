В Махачкале открыли памятную доску Герою РФ Тулпару Мусалаеву

В мероприятии приняли родные и близкие семьи Мусалаевых

МАХАЧКАЛА, 9 августа. /ТАСС/. Мемориальную доску Тулпару Мусалаеву открыли на фасаде многоквартирного дома в Махачкале. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

"Сегодня на фасаде многоквартирного дома по ул. Доргелинской, 4 открыли мемориальную доску Герою России Тулпару Мусалаеву. Вместе с нами участие в мероприятии приняли родные и близкие семьи Мусалаевых", - написал мэр.

По его словам, Мусалаев был настоящим патриотом своей Родины. "Мы с гордостью можем сказать, что родители воспитали настоящего героя. Мы говорим с гордостью, что он был нашим земляком, махачкалинцем, дагестанцем, россиянином", - добавил Умавов.

О герое

Командир роты 18-й отдельной мотострелковой бригады 58-й армии Южного военного округа майор Мусалаев родился в 1983 году в Хасавюрте. Мастер спорта по рукопашному бою и кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.

Особо отличился в августе 2014 года при выполнении специального задания. Секретным приказом 25 декабря 2014 года ему было присвоено звание Героя Российской Федерации, обстоятельства подвига засекречены.

Мусалаев погиб 19 мая 2016 года в районе села Горет в Южной Осетии при падении автобуса российской военной базы, который следовал по дороге Цхинвал - Ленингор.