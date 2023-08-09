В центре Петербурга исторический мост переоборудуют для маломобильных групп населения

Работы выполнят по просьбам горожан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Семеновский мост через Фонтанку в центре Санкт-Петербурга, построенный в середине XIX века, переоборудуют для удобства перемещения по нему маломобильных групп населения. Работы выполнят по просьбам горожан специалисты "Мостотреста", сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Переоборудование проводится по просьбам жителей и по поручению губернатора Александра Беглова. Работы выполняют специалисты ГБУ "Мостотрест", - рассказали в пресс-службе.

Работы планируется завершить до 30 сентября - на переоборудование Семеновского моста с его высокой проходимостью отводится два месяца.

Семеновской мост перекинут через реку Фонтанку в створе Гороховой улицы. Постоянная переправа на нынешнем месте Семеновского моста, деревянная на свайных опорах, была построена в 1738 году. Название Семеновского моста связано с некогда располагавшимися поблизости казармами лейб-гвардии Семеновского полка.

В 1856-1857 годах ввиду ветхости кладки в опорах и сводах была произведена перестройка моста по проекту инженера Ф. И. Энрольда. Башни были разобраны, опоры переложены, пролеты впервые в Петербурге перекрыты металлическими балками со сплошными стенками. В 1949 году по проекту инженера "Дормостпроекта" П. В. Баженова и архитектора Л. А. Носкова был произведен капитальный ремонт моста.