В таиландском вузе открылась программа бакалавриата "Русская филология"

Декан факультета искусств Университета Чулалонгкорна Сурадеч Чхотиудомпант пояснил, что учреждение планирует нанять четвертого преподавателя по русскому языку

БАНГКОК, 9 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Русский язык становится все более популярным среди студентов в Таиланде, которые ориентируются на оказываемое Россией влияние по всему миру. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил декан факультета искусств Университета Чулалонгкорна Сурадеч Чхотиудомпант, принявший участие в официальном открытии программы бакалавриата по русскому языку в старейшем высшем учебном заведении Таиланда.

В ходе торжественной церемонии был дан старт Недели русской культуры, которую проводит университет. Состоялось объявление победителей конкурса чтецов русской поэзии. Перед студентами и преподавателями университета выступили артисты и спортсмены таиландской "Ассоциации Русич", представившие танцевальные номера с элементами циркового искусства, шоу фокусов и приемы самбо.

"Мы видим рост интереса к русскому языку, который обладает большим потенциалом. И, как вы можете видеть, здесь присутствует много учеников средней школы, которые заинтересовались этим мероприятием. Я считаю шагом вперед появление программы бакалавриата по соответствующей специальности в нашем университете", - сказал Чхотиудомпант, отметив, что сейчас вуз планирует нанять четвертого преподавателя по русскому языку.

Студенты знают о влиянии России

"На русском языке говорят очень много людей во всем мире, как, например, на испанском языке, который также очень популярен в нашем университете среди студентов. Думаю, здесь речь идет о некотором разнообразии, если сравнивать с английским языком, которым владеют все. И, как правило, если студенты выбирают не китайский язык, то их выбор падет на испанский или русский. Они просто принимают во внимание то влияние, которое оказывает Россия на весь мир", - продолжил декан факультета искусств Университета Чулалонгкорна.

По словам преподавателя русского языка Чанунпорн Хемсакун, Университет Чулалонгкорна заинтересован в том, чтобы его студенты знали и хорошо владели русским языком. "Русский язык очень важен для нашего университета. Мы также изучаем русскую культуру, чтобы лучше понимать россиян. Будучи студенткой, я ездила учиться по обмену в Россию, жила с русской семьей. Тогда я поняла, что русские и тайцы очень похожи. Русский язык показался мне очень сложным, и я захотела изучать его как можно больше", - поделилась Хемсакун, окончившая в итоге магистратуру и аспирантуру в Уральском федеральном университете.

Спрос на русский язык в Таиланде

"Впервые в истории Университета Чулалонгкорна открылась в этом учебном году программа бакалавриата "Русская филология". Это очень важно для нас, потому что на русский язык есть спрос. С развитием отношений между Таиландом и Россией мы выполняем роль моста, чтобы поддерживать наши образовательные контакты и дружеские отношения. До этого русский язык у нас был факультативным предметом, и каждый год для его изучения на начальный уровень записываются около 200 студентов", - отметила преподаватель русского языка и выпускница МГУ им. М.В. Ломоносова Ангсана Руеангдам.

Изучающие русский язык студенты могут выбрать в качестве своей специальности филологию или политологию, и по окончании вуза стать лингвистом-преподавателем или дипломатом. "Лично мне грамматика в русском языке кажется достаточно сложной, особенно падежи, но вот с лексикой и пониманием слов у меня проблем нет, - поделился впечатлениями студент третьего курса Танторн Вайгаси. - Я выбрал для изучения русский язык, потому что думаю, что он будет полезен для моей будущей карьеры в области международных отношений. К тому же русский язык является официальным языком ООН".

Об университете

Во время правления короля Чулалонгкорна (Рама V) в 1899 году университет был основан как школа для подготовки королевских пажей и государственных служащих. Позднее, в 1917 году, уже в период правления короля Ватчиравута (Рама VI) он был преобразован в национальный университет и назван в честь его отца. По версии различных рейтинговых агентств, Университет Чулалонгкорна является самым престижным вузом Таиланда. Он стал третьим университетом в Таиланде, где появилась программа бакалавриата по русской филологии. Получить эту специальность можно также в расположенных в Бангкоке Университете Тамассат и Университете Рамхамхаенга.