В Петрозаводске Международный день коренных народов мира отметили массовым хороводом

К хороводу присоединились около 300 человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 августа. /ТАСС/. Международный день коренных народов мира отметили флешмобом "Карельская крууга" на Онежской набережной в Петрозаводске. По предварительным данным, к хороводу присоединились около 300 человек, передает корреспондент ТАСС.

"Карелия богата своими национальными представителями. Более 110 национальностей в мире и согласии проживают на нашей территории, - сказал министр национальной и региональной политики региона Сергей Киселев перед началом флешмоба. - Карельская крууга как раз позволяет показать, как все вместе мы можем жить мирно, дружно и делать нашу республику, нашу страну еще более великой и красивой".

По словам, руководителя ансамбля Karjala Андрея Анисимова, который вел круугу, на набережной для такой акции уже не хватает места. "Маловато места для крууги было, - сказал он. - Я надеюсь, что в следующем году найдем место еще больше, и мы там все влезем в один большой круг".

Министерство национальной и региональной политики республики проводит флешмоб "Карельская крууга" с 2019 года. Крууга - традиционный карельский круговой танец. В разных районах его исполняли по-своему. Рисунок крууги зависит от фантазии и изобретательности ведущего.

Коренные народы Карелии - карелы, вепсы, русские и финны. В условиях расселения народы смогли сохранить родной язык и передать культурные традиции последующим поколениям.