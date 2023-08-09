Гордума Димитровграда отправила главу города в отставку в связи с утратой доверия

Исполняющим обязанности главы города с 9 августа назначили первого заместителя Дмитрия Цивилева

УЛЬЯНОВСК, 9 августа. /ТАСС/. Депутаты Думы Димитровграда на внеочередном заседании приняли решение об отставке главы города Андрея Большакова в связи с утратой доверия. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации Димитровграда.

Во вторник губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем телеграм-канале, что глава города Андрей Большаков будет уволен в связи с утратой доверия после задержания "при порочащих обстоятельствах" во вторник. Ленинский районный суд в среду принял решение об аресте Большакова на два месяца.

"Большинством голосов (22 - за при одном воздержавшемся) А. Н. Большаков был отправлен в отставку по утрате доверия", - отмечается в сообщении.

Депутаты приняли решение назначить исполняющим обязанности главы города с 9 августа первого заместителя главы города Дмитрия Цивилева.

Во вторник в правоохранительных органах региона ТАСС сообщили, что сотрудники силовых структур задержали Большакова и помощника губернатора Ульяновской области по подозрению в получении взятки. По информации правоохранительных органов, при задержании Большаков оказал сопротивление. В среду Ленинский районный суд Ульяновска арестовал его на два месяца.