В природно-историческом парке "Битцевский лес" появились лисята

Возраст животных около трех месяцев

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Лисят заметили в природно-историческом парке "Битцевский лес" в Москве, их возраст около трех месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Малышей заметили в природно-историческом парке "Битцевский лес", их возраст около трех месяцев. Лисята уже подросли, выходят из норы, обследуют окрестности и начали самостоятельно добывать пищу. Вскоре лисята покинут семейное гнездышко и приступят к самостоятельной жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году лисьи семьи видели в природно-исторических парках "Останкино", "Кузьминки-Люблино", "Измайлово", ландшафтных заказниках "Теплый Стан", "Тропаревский", "Лес на реке Самородинке" и на других природных территориях.