Правнук Махатмы Ганди пожаловался на задержание в годовщину антиколониальной кампании

По словам Тушара Гунди, его отпустили, и он смог отправиться к месту проведения памятных мероприятий на площади Августовского движения в Мумбаи

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 августа. /ТАСС/. Индийский активист Тушар Ганди, правнук лидера национально-освободительного движения Махатмы Ганди, заявил, что его задержала полиция Мумбаи, когда он направлялся на марш, посвященный 81-летней годовщине старта антиколониальной кампании его прадеда. Об этом активист сообщил в среду в соцсети X (ранее Твиттер).

"Впервые в истории независимой Индии я был задержан полицией в районе железнодорожной станции Сантакруз, когда вышел из дома, чтобы отпраздновать годовщину основания движения "Прочь из Индии" (также известно как "Августовское движение" - прим. ТАСС). Я горд, что мои прадед и прабабушка были задержаны британской полицией в этот исторический день", - написал Ганди.

По его словам, вскоре его отпустили, и он отправился к месту проведения памятных мероприятий на площади Августовского движения в Мумбаи. Его соратница Тиста Сеталвад также сообщила, что сотрудники полиции не дали ей отправиться на митинг. В полиции заявили, что действительно не дали Ганди и Сеталвад отправиться на акцию, потому что она не была согласована из соображений "охраны порядка", пишет издание Times of India.

63-летний Тушар Ганди является директором Фонда Махатмы Ганди, пишет книги и активно участвует в публичной политике, критикуя дискриминационные и несправедливые, с его точки зрения, законы и политические решения властей.

8 августа 1942 года соратники Махатмы Ганди опубликовали его призыв к ненасильственному сопротивлению против колониальных властей, речь получила название по одной из ее фраз "Сделай или умри". Вскоре Ганди и другие деятели Индийского национального конгресса были арестованы, несмотря на это в рамках сессии Всеиндийского национального комитета в Мумбаи было запущено движение "Прочь из Индии" или "Августовское движение", которое продолжило добиваться освобождения Индии от колониального правления.