Жителям белгородского приграничья потребуется согласие на посещение детьми школ

По словам губернатора региона, большинство школ, которые находятся ближе 20 км от границы, могут не открыться к новому учебному году

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Жителям приграничных районов и округов в Белгородской области потребуется согласие на посещение детьми школ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

"В приграничных муниципальных образованиях - да [потребуется согласие]. У нас обстановка достаточно сложная. Мне очень важно, чтобы все родители понимали, что нахождение в одном месте определенные риски приносит. И здесь нужно совместное решение и правительства области, и администрации района или округа, администрации школы и родителей", - сказал Гладков, отвечая на вопрос, нужно ли родителям обязательно подписывать согласие на посещение ребенком школы.

Ранее глава региона говорил о том, что окончательное решение по формату обучения в приграничных школах и детсадах примут после 25 августа. По его словам, большинство школ, которые находятся ближе 20 км от границы, могут не открыться к новому учебному году.

Кроме этого, для девяти приграничных муниципалитетов региона, а также Белгорода, Яковлевского и Новооскольского округов разрабатываются модели смешанного обучения: очного подхода, онлайн-обучения и самоподготовки. Ранее министр образования Белгородской области Андрей Милехин сообщал, что властям необходимо внести изменения в образовательные программы, чтобы такая модель была принята.