Русский дом в Белграде обнаружил в Черногории Андреевский флаг эпохи Петра Великого

Директор Русского дома Евгений Баранов напомнил, что 9 августа в РФ отмечается День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут

БЕЛГРАД, 9 августа. /Корр. ТАСС Александр Дзюба/. Российский центр науки и культуры (РЦНК, Русский дом) в Белграде обнаружил в одном из черногорских городов Андреевский флаг начала XVIII века. Об этом в комментарии для ТАСС рассказал директор Русского дома Евгений Баранов, напомнив, что 9 августа в России отмечается День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут.

"В последнее время Русский дом в Белграде и его представители все чаще оказываются на территории Черногории, которую мы по сию пору воспринимаем как часть нашей компетенции. Среди наиболее важных с нашей точки зрения локаций оказался маленький приморский город с невероятной для русской истории боевой славой, город Пераст. Это город моряков, город военных моряков в первую очередь. В этом городе была размещена навигацкая школа, в которой учились первые посланные Петром I на обучение за границу будущие мореплаватели и высокого ранга чиновники Российской империи", - отметил Баранов.

"Город Пераст находится под защитой ЮНЕСКО. Среди великолепных красивейших зданий города находится городской музей, почти полностью посвященный его военно-морской составляющей. Среди экспонатов этого музея мы с удивлением для себя обнаружили <...> старинный Андреевский флаг, относящийся к началу XVIII века, данный Петром Великим своему контр-адмиралу Матие Змаевичу, уроженцу города Пераста, который был одним из основных командующих русским флотом в знаменитой Гангутской битве", - подчеркнул глава РЦНК. Он также уточнил, что в этом же музее содержатся уникальные документы, в том числе "оригинал патента Матие Змаевича на адмиральский чин".

Гангутское сражение

Сражение произошло 7 августа 1714 года. Авангардом русского флота командовал выходец из черногорского Пераста - будущий русский адмирал Матия Змаевич (Матвей Христофорович Змаевич). Отряд под командованием Змаевича заблокировал шведского контр-адмирала Эреншельда у острова Лаккиссер. Затем русские окружили шведский флот и взяли его на абордаж. Атаку возглавил лично царь Петр I. После упорного боя сдался флагман шведского флота - корабль "Элефант".

Позднее "Элефант" перевезли в Санкт-Петербург, где прошли празднества в честь победы русского оружия. В ходе торжеств в честь Гангутской победы русские войска проходили под специально построенной триумфальной аркой, на которой был изображен двуглавый орел, вонзивший когти в спину слона. Арку венчала надпись: "Русский орел мух не ловит!"

Царь Петр особо отметил заслуги Матие Змаевича в Гангутском сражении. Ему пожаловали чин контр-адмирала и, как знак особого царского расположения, подарили боевой Андреевский стяг одной из галер, бывших под его началом при Гангуте.

Адмирал Змаевич отправил русское боевое знамя в свой родной город. Сегодня каждый гость Пераста может своими глазами увидеть этот символ русской боевой славы в постоянной экспозиции музея города.