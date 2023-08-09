В Минздраве прокомментировали рост заболеваемости туберкулезом среди детей до 14 лет

Специалист-фтизиатр министерства профессор Ирина Васильева заявила, что количество осмотров с использованием методов иммунодиагностики туберкулеза, выросло на 5,8%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Количество детей в России в возрасте до 14 лет, осмотренных с использованием методов иммунодиагностики туберкулеза, за полгода увеличилось на 5,8%. Об этом журналистам сообщила директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, главный внештатный специалист-фтизиатр министерства профессор Ирина Васильева.

Во вторник издание "Медвестник" сообщило со ссылкой на ежемесячный отчет Роспотребнадзора по инфекционным заболеваниям о росте за первые 5 месяцев 2023 года заболеваемости туберкулезом среди детей до 14 лет.

"За первые 6 месяцев 2023 года в Российской Федерации число детей в возрасте 0-14 лет, осмотренных с использованием методов иммунодиагностики туберкулеза, выросло на 5,8%", - сказала она.

Эксперт добавила, что статистика за 5-6 месяцев "не может дать полного представления о заболеваемости туберкулезом", достоверными могут быть только данные по итогам года.

Васильева также отметила увеличение охвата профилактическими мерами для выявления и предупреждения распространения туберкулеза в стране, наблюдаемое в последнее время. По ее словам, в 2022 году специалисты не наблюдали снижения уровня иммунизации против туберкулеза в родильных отделениях. Согласно статистике, в 2021 году вакцинировали 79,1% новорожденных, в 2022 году - 79,4%.

"Снижение иммунизации БЦЖ приводит к заболеванию тяжелыми формами туберкулеза, такими как, например, туберкулезный менингит. По данным мониторинга, в 2022 году было выявлено всего три случая туберкулезного менингита у детей - столько же, сколько и в предыдущем году", - добавила эксперт.

Заболеваемость среди взрослого населения

Говоря о взрослых, Васильева отметила, что благодаря усилению профилактики в России наблюдается стабильная ситуация по количеству впервые выявленных больных туберкулезом. Так, за 6 месяцев 2022 года специалисты зарегистрировали 23 052 новых случая заболевания. За тот же период текущего года - 22 371 случай, это на 3% меньше, чем в 2022 году.