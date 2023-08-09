Ульяновский губернатор назначил кураторов Димитровграда до выборов нового главы города

В отношении Большакова ранее избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца

УЛЬЯНОВСК, 9 августа. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских закрепил за Димитровградом двух кураторов для усиления контроля - до избрания нового главы города.

Во вторник Русских заявил, что глава города Андрей Большаков будет уволен в связи с утратой доверия после задержания "при порочащих обстоятельствах" 8 августа. Гордума Димитровграда 9 августа на внеочередном заседании приняла решении об отставке главы города в связи с утратой доверия. Ленинский районный суд Ульяновска в среду избрал в отношении Большакова меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

"На переходный период, до выборов нового главы города, повышаем контроль и участие в принятии управленческих решений со стороны правительства области. Принял решение закрепить за Димитровградом двух кураторов", - написал Русских в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что первый заместитель председателя правительства Марина Алексеева будет содействовать в организации бюджетного процесса и контролировать целевое расходование средств. "За заместителем председателя правительства Евгением Лазаревым закрепил функции отладки всех вопросов в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства, возведения социальных объектов", - пояснил он.

Русских отметил, что в работе администрации сейчас недопустимы сбои, и все хозяйственные процессы должны проходить без срывов, в том числе подготовка к отопительному сезону и к началу нового учебного года. По его словам, в 2023 году в два раза был увеличен объем средств из областного бюджета на ремонт дорог в Димитровграде. При этом значительное финансирование также идет на нужды города по соглашению с Росатомом.

"Как видим, не все средства, которые областное правительство выделяет на решение проблем димитровградцев, направлялись здесь на благие дела. Часть из них неэффективно расходовалась, часть оказалась попросту разворованной", - подчеркнул глава региона.