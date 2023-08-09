Заразившихся корью жителей Костромской области выписали из стационара

В инфекционных отделениях больниц продолжают лечиться пятеро жителей Сусанинского района

КОСТРОМА, 9 августа. /ТАСС/. Пять пациентов из Буйского района Костромской области, у которых ранее подтвердилось заражение корью, прошли лечение и выписаны из больниц. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Ранее в инфекционные отделения больниц в Костроме с признаками кори из Буя и Буйского района госпитализировали шестерых человек. У пятерых пациентов диагноз был подтвержден лабораторными исследованиями, данные по одному человеку придут из лаборатории в Нижнем Новгороде в ближайшее время.

"Все заболевшие прошли необходимый курс лечения и выписаны из стационара. Как комментируют специалисты регионального Роспотребнадзора, пациенты выздоровели, чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

В инфекционных отделениях больниц продолжают лечиться пятеро жителей Сусанинского района, ранее у них были обнаружены признаки инфекционного заболевания. Врачи ожидают результаты лабораторных исследований.

В Костромской области создан штаб по противодействию распространению кори с участием представителей Роспотребнадзора. Медики проводили подворовые обходы, осмотр местных жителей на наличие признаков заболевания, была организована активная иммунизация населения. В Буйском и Сусанинском районах вакцинация контактировавших с заболевшими уже завершена.

"Заболевшие корью в Костромской области - это взаимосвязанные случаи. Все они регистрировались среди непривитых родственников и близких контактов. О вспышке кори речь не идет", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Костромской области Анны Батаевой.