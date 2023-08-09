В Северной Осетии в сентябре впервые начнет действовать агродеревня на базе молочной фермы

На территории холдинга создадут пять шале, рассчитанные на 50 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 августа. /ТАСС/. Агроэкотуристическая деревня "Земля Осетии" в Северной Осетии начнет работу на базе фермы агрохолдинга. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор агропромышленного холдинга "Мастер-прайм. Березка" Лариса Бекузарова.

"Уже в сентябре мы примем первых агротуристов. Они будут вместе трудиться с утра до вечера, как и полагается на ферме. Будут участвовать в доении коров, а затем получать молоко и делать из него соответствующие молочные продукты, чтобы попробовать и на ферме, и потом забрать с собой в город, что принесет им особое наслаждение", - сказала Бекузарова.

На территории холдинга будут созданы пять шале, рассчитанные на 50 человек. Там уже создан торговый павильон и дегустационный зал.

Агротуристы будут работать вместе с сотрудниками фермы, выбрав заранее направления работы и вид деятельности, которому захотят обучиться. Для них будет создан специальный цех для мастер-классов.

"Наши гости смогут приобщиться к ручному труду и полностью окунуться в атмосферу работы на ферме. Молочное животноводство - это одно из самых трудных отраслей сельского хозяйства. Так вот когда человек уедет в город обратно и попробует утром перед своей работой то, что сделал своими руками в нашей деревне, это ни с чем не сравнимое ощущение", - отметила Бекузарова.

"Мастер-прайм. Березка" - предприятие с полным циклом производства и переработки молока. Оно включает собственную сырьевую, кормовую базу и молокоперерабатывающий комбинат по выпуску натуральной молочной продукции. Компания реализует продукцию на территории республики в 10 фирменных магазинах. Организация производит 48 наименований молочной продукции.