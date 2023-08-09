В Якутии спрогнозировали улучшение ситуации с лесными пожарами через пять-восемь дней

По словам главы региона, в республике ожидаются циклоны, которые принесут дожди

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Улучшение ситуации с лесными пожарами в Республике Саха (Якутия) ожидается через пять-восемь дней. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в эфире телеканала РБК.

"Мы ожидаем, что ситуация по пожарам улучшится где-то дней через пять-восемь. Мы ожидаем циклоны, которые должны зайти как раз на территорию юго-запада, юго-востока республики, и тогда придут дожди, которые позволят <...> эти пожары потушить", - сказал он.

Николаев отметил, что из 100 лесных пожаров в Якутии только два имеют человеческий фактор как причину возгорания, в то время как остальные "произошли из-за погодных явлений". По его словам, из 114 пожаров тушатся порядка 70, остальные проходят в горах, доступ в которые крайне затруднен.

Ранее в пресс-службе Минэкологии Якутии заявляли, что на территории республики ведется работа по тушению лесных пожаров общей площадью порядка 150 тыс. га в Алданском, Верхнеколымском, Верхоянском, Кобяйском, Момском, Нерюнгринском, Олекминском, Среднеколымском, Усть-Алданском, Усть-Майском и Чурапчинском районах.

В борьбе со стихией участвуют более 1,3 тыс. сотрудников лесопожарных формирований, задействованы 37 единиц лесопожарной спецтехники, 15 самолетов Ан-2 и Cessna находятся в авиапатрулировании, 9 вертолетов Ми-8 - на тушении лесных пожаров.