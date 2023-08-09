9 августа, 18:03
Лесные пожары в России

В Брянской области ввели особый противопожарный режим до 4 сентября

В регионе также вводятся ограничения на проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий без согласования с управлением лесами

ТАСС, 9 августа. Особый противопожарный режим введен в Брянской области до 4 сентября для снижения рисков возникновения лесных пожаров. На время действия режима жителям региона запрещено посещать леса и разводить костры, сообщили в пресс-службе облправительства.

"Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал постановление … "О введении особого противопожарного режима в лесах", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, особый режим вводится до 4 сентября из-за повышения пожарной опасности на территории региона и для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами.

На время действия режима жителям региона запрещено в лесах в том числе использовать открытый огонь. Кроме этого, вводятся ограничения на проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий без согласования с управлением лесами Брянской области. 

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииБогомаз, Александр ВасильевичБрянская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация