В Брянской области ввели особый противопожарный режим до 4 сентября

В регионе также вводятся ограничения на проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий без согласования с управлением лесами

ТАСС, 9 августа. Особый противопожарный режим введен в Брянской области до 4 сентября для снижения рисков возникновения лесных пожаров. На время действия режима жителям региона запрещено посещать леса и разводить костры, сообщили в пресс-службе облправительства.

"Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал постановление … "О введении особого противопожарного режима в лесах", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, особый режим вводится до 4 сентября из-за повышения пожарной опасности на территории региона и для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами.

На время действия режима жителям региона запрещено в лесах в том числе использовать открытый огонь. Кроме этого, вводятся ограничения на проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий без согласования с управлением лесами Брянской области.