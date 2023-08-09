В Томской области выявили четырехкратный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за последнюю неделю зафиксировано 50 случаев с подозрением на энтеровирусы

ТОМСК, 9 августа. /ТАСС/. Уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Томской области в четыре раза превысил среднемноголетний показатель. В основном болеют дети, за последнюю неделю было выявлено 50 случаев с подозрением на энтеровирусы, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Значительный рост наблюдается с конца июля. Так за последнюю неделю выявлено с подозрением на энтеровирусную инфекцию 50 случаев, что выше среднемноголетнего уровня почти в четыре раза. Среди заболевших в основном дети до шести лет", - сказано в сообщении.

Большая часть заболевших проживает в Томске, также в городе Стрежевой и в трех районах области (Молчановском, Шегарском, Томском). Кроме того, регистрируются случаи заноса энтеровирусной инфекции в детские организованные коллективы.

В Роспотребнадзоре отметили, что энтеровирус распространен повсеместно и очень устойчив во внешней среде. В водоемах он может сохранять жизнеспособность до двух месяцев. Чаще всего заражение происходит из-за купания в несанкционированных местах и несоблюдения личной гигиены. Кроме того, он передается контактно-бытовым путем.

Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Она характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов, обусловленных поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, мышечной системы и других органов.