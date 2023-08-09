"Лучи Победы" озарили небо над Петербургом в годовщину окончания Ленинградской битвы

В этот день в городе прошли уроки мужества, кинопоказы, онлайн-выставки, торжественно-траурные церемонии с возложением цветов к знаковым местам, а также прогремел традиционный полуденный выстрел

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Небо над вечерним Петербургом в 79-ю годовщину окончания битвы за Ленинград озарили "Лучи Победы" - патриотическая акция завершила памятные мероприятия. В этот день в городе прошли уроки мужества, кинопоказы, онлайн-выставки, торжественно-траурные церемонии с возложением цветов к знаковым местам, а также прогремел традиционный полуденный выстрел.

"Мы бережно храним память о подвиге воинов-фронтовиков, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, всех, кто защищал Родину, наш город, кто трудился во имя Победы. <…> Акция напоминает о героической обороне города, о подвиге его защитников, о самом продолжительном сражении Великой Отечественной войны - битве за Ленинград. Ее окончание - важная историческая дата, она приблизила Великую Победу", - приводит пресс-служба Смольного слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Лучи света, исходящие сразу от нескольких мощных прожекторов, можно увидеть над площадью Победы, на Московском проспекте, который во время войны служил фронтовой дорогой. Тогда, в годы блокады, точно такие же лучи предупреждали петербуржцев о приближении вражеских бомбардировщиков.

Город помнит

Торжественно-траурные церемонии с возложением цветов к памятникам павшим защитникам города начались в Петербурге еще с утра. Так, у Монумента героическим защитникам Ленинграда собрались представители власти, жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежных объединений и неравнодушные граждане. Подобные памятные мероприятия прошли едва ли не у каждого мемориала и воинского захоронения, и не только в Петербурге, но и на территории Ленинградской области.

"По сей день мы возвращаем истории имена тех, кто погиб в сражениях Ленинградской битвы, кто был замучен нацистами, умер от голода и лишений. Сегодня ленинградцы вспоминают своих родных, близких, всех, кто пережил это трагическое и великое время", - приводит пресс-служба правительства Ленинградской области слова губернатора Александра Дрозденко.

История битвы за Ленинград конснулась едва ли не каждой семьи, которая теперь живет на той земле, что эти люди отстояли тогда.

Яркий пример такой семьи - Елена и Валентин Божуковы, которые в этот памятный день произвели полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Оба являются коренными ленинградцами. Оба знают, что такое блокада не понаслышке. Валентин еще ребенком в 1942 году был эвакуирован в Сибирь и вернулся только спустя два года. Елена - еще совсем девочкой чудом не оказалась в том самом эвакуационном поезде, который в итоге попал под обстрел фашистов на станции Лычково.

О Ленинградской битве

Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и стала самым длительным сражением Великой Отечественной войны, а также одним из самых кровопролитных. 9 августа 78 лет назад закончилась Выборгско-Петрозаводская наступательная операция, в результате которой советские войска освободили значительные территории на севере Ленинградской области и в Карелии.

Ленинградская битва оказала влияние на ход боевых действий на других направлениях фронта. Советские войска под Ленинградом оттянули на себя около 20% немецких войск на восточном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 дивизий противника. Германское командование не могло перебрасывать из-под Ленинграда крупные силы на другие участки фронта.