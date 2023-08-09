Суд перенес на 10 августа рассмотрение иска заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ

Заседание состоится в 13:00

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева отложил рассмотрение иска государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" к канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил семинарист, ведущий прямых эфиров УПЦ Михаил Працюк.

"Перенесли судебное заседание на завтра, несмотря на то что адвокаты лавры просили не делать этого. Но суд не удовлетворил их ходатайство, перенес все на завтра на 13:00", - сказал семинарист на видео, опубликованном в Telegram-канале. По его словам, на заседании 10 августа сможет присутствовать лишь один защитник УПЦ.

Предыдущее заседание Хозяйственного суда Киева по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ о выселении монахов из монастыря прошло 20 июля. Это было первое заседание после того, как суд перешел к рассмотрению иска по существу. Перед этим трижды принимались решения о переносе.

Ранее в Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что суд признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ, отказав ей в удовлетворении исковых требований к заповеднику. В свою очередь адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщил, что каноническая церковь обжалует этот вердикт. По его словам, юристы УПЦ ожидают получения полного текста судебного решения и намерены отстоять права братии монастыря.

В марте 2023 года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра", на территории которого расположен монастырь, в одностороннем порядке разорвал договор аренды и потребовал от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять эти незаконные требования, обе стороны обратились в суд. Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. 1 июля в УПЦ поступило письмо Министерства культуры с требованием к монахам освободить пять корпусов лавры до 4 июля. Утром 6 июля при содействии полиции началась смена замков и захват корпусов, которые находятся в ведении УПЦ.