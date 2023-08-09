Путин наградил многодетную семью из Карачаево-Черкесии орденом "Родительская слава"

Глава государства отметил ее заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Семья Евдокимовых из Карачаево-Черкесии (КЧР), которая в браке более 20 лет и воспитывает восьмерых детей, награждена орденом "Родительская слава". Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом "Родительская слава" Евдокимова Сергея Михайловича, Евдокимову Инну Павловну", - говорится в документе.

Сергей и Инна женаты более 20 лет, в семье восемь детей - шесть девочек и два мальчика. Проживают в Усть-Джегутинском районе республики. Отец семейства занимается отделочными работами, мать - домохозяйка.

Орден "Родительская слава" учрежден президентом РФ 13 мая 2008 года. Им награждают родителей или усыновителей, имеющих семь или более детей. Предполагается, что кандидаты на эту награду и их дети ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, а также подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.