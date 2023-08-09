ТГУ поможет с подготовкой кадров в сферах строительства и ЖКХ для новых территорий РФ

В вузе отметили, что от новых территорий также поступает запрос на научные разработки для закрепления технологического суверенитета

ТОМСК, 9 августа. /ТАСС/. Томский государственный университет (ТГУ) и одно из ведущих в РФ учреждений допобразования "Роскапстрой" договорились совместно реализовывать образовательные программы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Они будут готовить кадры для новых территорий РФ, сообщили в пресс-службе вуза.

"Первый проректор Томского государственного университета Виктор Демин и директор автономного учреждения "Роскапстрой" Юлия Максимова подписали соглашение о взаимодействии организаций. <…> Соглашение предусматривает сотрудничество и взаимодействие по реализации совместных образовательных программ и научно-исследовательских проектов в сфере строительства, ЖКХ и других областей. Отдельно участники встречи обсудили технологии для восстановления ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей", - сказано в сообщении.

В вузе отметили, что от новых территорий поступают два основных запроса. Первый - подготовка кадров, которую вуз уже начал реализовывать как федоператор программы "Содействие занятости". Жителям этих регионов доступно бесплатное обучение по 21 программе, которые связаны, в основном, с погружением в нормативную базу РФ - бухгалтерский учет, закупки, работа с различными категориями населения, а также с рабочими специальностями, которые необходимы для восстановления экономики.

Второй запрос - это научные разработки для закрепления технологического суверенитета. Отдельный интерес вызвали разработки, связанные с беспилотными летательными аппаратами. "У нас есть компетенции и для подготовки кадров - мы уже запустили бесплатный онлайн-курс пилотов дронов. За первую неделю его прошли больше 2 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова первого проректора ТГУ Виктора Демина.

В пресс-службе Томского государственного архитектурно-строительного университета также отметили, что было выдвинуто предложение об открытии между "Роскапстроем", ТГАСУ и ТГУ трехсторонней сетевой программы, на которой по направлениям строительства и ЖКХ смогли бы обучаться студенты со всей страны.

Федеральное автономное учреждение "Роскапстрой" - одно из ведущих в России учреждений дополнительного профессионального образования, оно исполняет функции строительного контроля и подрядчика, активно участвует в восстановлении новых территорий, сохранении объектов культурного наследия, развитии кадрового ресурса отрасли и улучшении экологического состояния территорий страны. Филиалы учреждения расположены в 45 регионах РФ.