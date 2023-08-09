В Карачаево-Черкесии обнаружили останки 14 советских воинов

В рамках военно-исторического фестиваля "Заоблачный фронт" также состоялась реконструкция одного из боев Битвы за Кавказ августа 1942 года в Марухском ущелье

ЧЕРКЕССК, 9 августа. /ТАСС/. Участники военно-исторического фестиваля "Заоблачный фронт" обнаружили в Карачаево-Черкесии (КЧР) останки 14 советских воинов, погибших в боях за освобождение Кавказа во время Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщили в министерстве туризма и курортов региона.

"Фестиваль, посвященный 80-й годовщине окончания битвы за Кавказ, нацелен на поиск и увековечение памяти погибших героев, сражавшихся за перевалы Кавказа. В ходе поисковых работ в районе Марухского ущелья и прилегающих перевалов были найдены останки 14 погибших красноармейцев", - рассказали в министерстве.

Работы проводились в рамках военно-исторического фестиваля "Заоблачный фронт", который собрал около 100 поисковиков из регионов России. В рамках мероприятия также состоялась реконструкция одного из боев Битвы за Кавказ августа 1942 года в Марухском ущелье. На Софийской поляне курорта "Архыз" более 50 реконструкторов из 10 регионов страны с использованием обмундирования и оружия воссоздали боевые действия времен Великой Отечественной войны.

По словам первого замминистра туризма и курортов республики Артема Овчинникова, патриотический туризм набирает все большую популярность. "Такие мероприятия особенно актуальны для семейного туризма, поскольку дают людям возможность не только отдохнуть и хорошо провести время, но и прививают детям правильные ценности, дают правильное представление о событиях военных лет", - отметил Овчинников.

Военно-исторический фестиваль "Заоблачный фронт" проходит на территории Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии 24 июля - 22 августа. Организатором мероприятия выступает Поисковое движение России при содействии правительства КЧР и КБР.