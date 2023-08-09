В Южной Осетии открыли памятник герою России Владимиру Едаменко, погибшему в 2008 году

Торжественная церемония состоялась в Дзауском районе в рамках проекта "Поле памяти"

ЦХИНВАЛ, 9 августа. /ТАСС/. Памятник герою России летчику Владимиру Едаменко, который погиб в ходе грузинской агрессии в августе 2008 года, открыли в Южной Осетии, сообщила пресс-служба президента закавказской республики.

Торжественная церемония открытия памятника военному летчику Владимиру Едаменко, погибшему 9 августа 2008 года во время грузинской военной агрессии, прошла в Дзауском районе Южной Осетии в рамках проекта "Поле памяти".

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев, принявший участие в церемонии, отметил, что югоосетинский народ склоняет головы перед мужеством и отвагой российских бойцов, погибших при выполнении служебно-боевых задач, защищая мир и покой в республике.

"В августе 2008 года российские военные первые прибыли на помощь, они вместе с нами отстаивали нашу независимость. К сожалению, не обошлось без жертв, многие ребята отдали жизни за мирное небо над нами. Среди них и Герой Российской Федерации Владимир Едаменко, человек неисчерпаемой внутренней силы. Хочу выразить слова благодарности его близким и родным за то, что воспитали такого достойного сына, и попросить прощения за то, что не уберегли его. Мы никогда не забудем его подвиг", - сказал Гаглоев.

Руководитель штаба "Бессмертный полк" Южной Осетии Жанна Зассеева отметила, что проект "Поле памяти" создан с целью увековечения памяти и имен героев.

О подвиге героя

Майор Владимир Едаменко в ходе военной агрессии Грузии против Южной Осетии, 9 августа 2008 года, будучи командиром звена, осуществлял прикрытие с воздуха танковой колонны российских войск 58-й армии в зоне боев. В районе поселка Дзау Южной Осетии на небольшой высоте звено штурмовиков завязало бой, предположительно, с двумя грузинскими МиГ-29 и одновременно со средствами грузинского ПВО. Чтобы уйти от прицелов грузинских пилотов, российским летчикам пришлось маневрировать, но самолет майора Едаменко был сбит ракетой типа "земля-воздух". Летчик отвел горящий Су-25БМ от российских танков и близлежащего села, но катапультировался слишком поздно и погиб.

Указом президента Российской Федерации от 5 сентября 2008 года Владимир Едаменко удостоен звания Героя России (посмертно).

Указом президента Республики Южная Осетия от 20 февраля 2019 года он награжден (посмертно) высшей государственной наградой - Орденом "Уацамонга" - "за мужество и героизм, проявленные при отражении агрессии Грузии против народа Южной Осетии в августе 2008 года".